لم يكن الفوز على حامل اللقب كافياً لنسور قرطاج للتأهل لدور الستة عشر، فبعد أن فجر منتخب تونس واحدة من أقوى مفاجآت مونديال قطر 2022م بالفوز على منتخب فرنسا بهدف دون مقابل، تمكن منتخب أستراليا من التغلب على الدنمارك بذات النتيجة ليتأهل الكنغر الأسترالي لدور الستة عشر كثاني المجموعة الرابعة خلف المتصدر فرنسا.فعلى استاد المدينة التعليمية، فجر منتخب تونس مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على حامل اللقب منتخب فرنسا بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب وهبي الخزري (د: 58)، وشهد اللقاء أحداثا مثيرة إذ أحرز أنطوان جريزمان هدف التعادل لفرنسا وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم ماثيو كونجر الهدف واحتسب ركلة حرة لمنتخب تونس، لينتهي اللقاء بفوز تونس بهدف دون مقابل، وبهذه النتيجة يحقق المنتخب التونسي فوزه الأول في المونديال ويصل للنقطة الرابعة ويغادر بعد أن احتل ثالث المجموعة، فيما تصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على أستراليا والدنمارك.وعلى الجنوب، تفوق منتخب أستراليا على نظيره منتخب الدنمارك بهدف دون مقابل، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ماثيو ليكي (د: 60)، ليحقق المنتخب الأسترالي فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة ويحتل وصافة المجموعة ويتأهل بجدارة واستحقاق لدور الستة عشر، فيما تلقى الدنمارك الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وفي المركز الرابع والأخير ليغادر المونديال برفقة تونس.