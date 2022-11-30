انتصر منتخب أمريكا على نظيره المنتخب الإيراني بهدف دون مقابل ليتأهل لدور الستة عشر بمرافقة متصدر المجموعة منتخب إنجلترا والذي انتصر على جاره ويلز بثلاثية دون مقابل وذلك في ختام دور المجموعات للمجموعة الثانية لمونديال قطر 2022م.

على استاد الثمامة، تفوق منتخب أمريكا على منتخب إيران بهدف دون مقابل بعد مباراة مثيرة وأحرز نجم تشلسي الإنجليزي كريستيان بوليسيتش هدف منتخب بلاده أمريكا بعد متابعته لعرضية زميله سيرجينيو ديست (د: 38)، وبذلك يحقق أمريكا فوزه الأول في المونديال ويصل للنقطة الخامسة وفي المركز الثاني خلف منتخب إنجلترا متصدر المجموعة ويضرب أمريكا موعداً مع هولندا في دور الستة عشر، فيما تلقت إيران خسارتها الثانية وغادرت المونديال بعد أن أحتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من الفوز على ويلز.

وعلى استاد أحمد بن علي، سحق منتخب إنجلترا نظيره منتخب ويلز بثلاثية نظيفة أحرزها كل من: ماركوس راشفورد (هدفين 50، 68)، فيليب فودين (د: 51)، وبذلك يتصدر منتخب إنجلترا منتخبات المجموعة برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل ويلتقي بمنتخب السنغال في دور الثمن نهائي، فيما تلقى ويلز الخسارة الثانية وأحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة يتيمة حصدها من التعادل مع منتخب أمريكا.