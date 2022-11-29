كشفت القناة التلفزيونية الإسبانية الشهيرة "إل تشيرينغيتو" بأن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم سيُقدم أدلة إلى الفيفا تُثبت بأن هدف البرتغال الأول تم تسجيله عن طريق كريستيانو رونالدو وليس برونو فيرنانديز.

الجدير بالذكر بأن البرتغال قد فازت في يوم الأمس على الأوروغواي بنتيجة 2-0 وضمنت التأهل للدور 16 بعد أن وصلت إلى النقطة السادسة في المجموعة الثامنة التي تضم بجانبهم أيضاً كوريا الجنوبية وغانا.

ومع ذلك فإن التكنولوجيا في كرة المُباراة المستخدمة في مونديال 2022 أثبتت بشكل قاطع أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة أبداً.

التكنولوجيا المستخدمة في الكرة هي جهاز إستشعار MU بدرجة 500 هيرتز، هذا الجهاز لديه القدرة على استشعار لمس الكرة، عندما مرت الكرة بجانب رونالدو أظهر الجهاز عدم وجود أي تلامس من رونالدو للكرة.

شركة أديداس للمستلزمات الرياضية أعلنت في بيان رسمي حيث كشفت بأن رونالدو لم يلمس الكرة وقالت: لا يُمكن قياس أي قوة خارجية على الكرة وبالإضافة لم يتبين وجود نبض في القياسات.