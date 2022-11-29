تأهل منتخبا هولندا والسنغال لدور الستة عشر بجدارة واستحقاق بعد أن تصدرت هولندا ترتيب المجموعة الأولى بفوزها على قطر بهدفين دون مقابل، وحل منتخب السنغال ثانياً بفوزه على الأكوادور بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى لمونديال قطر 2022م.

فعلى استاد البيت، تفوق منتخب هولندا على صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق كل من: كودي جاكبو (د: 26)، فرينكي دي يونج (د: 49)، ليصل المنتخب الهولندي للنقطة السابعة ويحتل صدارة المجموعة ويتأهل لدور الستة عشر وينتظر وصيف المجموعة الثانية وذلك يوم السبت المقبل، فيما تلقت قطر الخسارة الثالثة واحتلت المركز الرابع والأخير.

وعلى استاد خليفة الدولي، وفي واحدة من اللقاءات المثيرة تمكن منتخب السنغال من التفوق على المنتخب الأكوادوري بهدفين لهدف، وجاء هدفا السنغال عن طريق كل من: إسماعيل سار (من ركلة جزاء 44)، وكوليبالي (د: 70)، فيما جاء هدف الأكوادور عن طريق مويسيس كايسيدو (د: 67)، وبهذه النتيجة يحقق السنغال فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة ويحتل وصافة الترتيب ويتأهل لدور الستة عشر وينتظر متصدر المجموعة الثانية يوم الأحد القادم، فيما تلقى منتخب الأكوادور أول خسارة له في المونديال والتي كلفته مغادرته إذ احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.