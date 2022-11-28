أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، استبعاد حارس المرمى الأساسي للمنتخب أونانا من المباراة ضد المنتخب الصربي في ثاني مباريات المجموعة السابعة من بطولة مونديال كأس العالم 2022 لأسباب تأديبية، دون الإفصاح عن الأسباب، طبقا لما نقلته «فرانس برس».

ولم يعلن الاتحاد الكاميروني مُدة عقوبة الحارس البالغ من العمر (26 عاماً) ويلعب لنادي الإنتر الإيطالي، فيما سيكون البديل حارس نادي أبها السعودي ديفيس إباسي.

وطبقاً للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن سبب الاستبعاد هو نقاش حاد حصل بينه وبين المدرب سونغ حول إصراره على أسلوبه في حراسة المرمى، إذ إن أونانا ليست لديه نية لتغيير أسلوبه، فتم استبعاده لتوتر الوضع.