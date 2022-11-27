خسر المنتخب السعودي فرصته التاريخية للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد خسارته أمام بولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من المونديال، ليقف رصيده عند 3 نقاط في انتظار الجولة الثالثة والحاسمة أمام منتخب قوي وسريع وهو المنتخب المكسيكي الأربعاء المقبل.

ويحتاج المنتخب السعودي في الجولة الثالثة إلى بعض الحسابات لكي يصعد إلى دور الـ16 وهي الفوز على المكسيك ليضمن الصعود مباشرة إلى دور الـ16.

أما نتيجة تعادل السعودية فتحمل معها حسابات معقدة لتأهل الأخضر، أولها فوز منتخب بولندا على منتخب الأرجنتين، فيصبح ترتيب المجموعة: بولندا متصدرًا بـ7 نقاط، والسعودية وصيفًا بـ 4 نقاط.

وثانيهما، فوز الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف على الأقل، ليصبح ترتيب المجموعة: الأرجنتين في الصدارة، والسعودية وصيفًا متساويًا في النقاط مع بولندا ولكنه متفوق بفارق الأهداف.

يذكر أن تعادل الأرجنتين وبولندا، مع تعادل السعودية أمام المكسيك، يُخرج الأخضر من كأس العالم، إذ تنص اللائحة على أنه في حال تساوي النقاط يتم النظر إلى فارق الأهداف في المقام الأول، مما يمنح الأرجنتين بطاقة الصعود على حساب السعودية في حال تساويهما في النقاط.