احتاج النجم الدولي رمانة خط وسط منتخبنا الوطني الكابتن محمد كنو لـ180 دقيقة من أجل كشف موهبته وإمكاناته العالية خلال مواجهتي الأخضر أمام الأرجنتين، وبولندا، اللتين أبهر بهما العالم والنقاد الرياضيين، من خلال أدائه الفني والروح العالية التي ظهر بها داخل المستطيل الأخضر.

وقدم كنو مستوى مميزاً مع الأخضر، ما دعا صحيفة «TRIVELA» البرازيلية لإظهار إعجابها بأدائه، مؤكدة أنه واحد من أبرز وأفضل اللاعبين في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، كما طالبت باحترافه خارج الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

فيما وجه النجم الدولي المصري المعتزل والناقد الرياضي محمد أبوتريكة رسالة إلى كنو قال فيها «أرجوك فكر في الاحتراف، هناك من سيزعل مني، ولكن هذا الواقع».

أما أحد كشافي نادي تيفنتي الهولندي فبث تغريدة عبر «تويتر» جاء نصها كالتالي «جودة عالية في الكنترول واللمسة الأولى، أطول من 190 سم، قوي بالكرات الهوائية، يملك رجلين طويلتين تعترضان التمريرات، واثق، خالٍ من العيوب تقريباً، جودة تمريرات رائعة، مناسب للأندية الأوروبية التي تبحث عن محور ثانٍ».