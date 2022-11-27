على ملعب الثمامة في الدوحة، أنعش المنتخب المغربي آماله في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 إثر تغلبه على نظيره البلجيكي 2-0 (الأحد) في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

ونجح البديلان عبدالحميد صابيري وزكريا أبوخلال في منح منتخب المغرب فوزا تاريخيا على بلجيكا، هو الأول لأسود الأطلسي في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 والثالث في تاريخ مشاركاتهم في المونديال، منتزعا صدارة المجموعة مؤقتا وموسعا حظوظه للعبور إلى ثمن النهائي.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبدالحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبوخلال (90+2). وحصد المغرب النقاط الثلاث لينعش آماله بشكل كبير في التأهل للدور الثاني بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986.

ووسط دعم جماهيري هائل للمنتخب المغربي في استاد الثمامة، الذي استقبل 43 ألفا و738 مشجعا، ثأر المنتخب المغربي لهزيمته أمام نظيره البلجيكي 0-1 في مونديال 1994، علما بأن المغرب كان قد فاز على بلجيكا وديا بنتيجة 4-1 في عام 2008.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته السادسة في المونديال بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فازت بلجيكا، التي تشارك في المونديال للمرة الـ14، على كندا 1-0.

وكان الركراكي قد دفع بالحارس ياسين بونو في التشكيلة الأساسية بالمباراة، لكنه استبدله قبل ثوان من صافرة البداية، حيث تردد أنه اشتكى من إصابة.

وفي مباراة أخرى على استاد أحمد بن علي في مدينة الريان، حقق منتخب كوستاريكا المفاجأة وتغلب على منتخب اليابان بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.

وأهدر منتخب اليابان فرصة الاقتراب من التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه بلقاء الافتتاح أمام ألمانيا القوية، بينما عاد منتخب كوستاريكا للأجواء بعد هذا الفوز المفاجئ معوضا هزيمته الساحقة أمام إسبانيا.

لم يقدم المنتخب الياباني خلال مجريات الشوط الأول الأداء المتوقع منه، خصوصا بعد الفوز على ألمانيا في المباراة الأولى، ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس الكوستاريكي نافاس، على الطرف الآخر كان أداء منتخب كوستاريكا أفضل من اللقاء السابق الذي خسره أمام إسبانيا بسباعية نظيفة.

وعلى عكس مجريات اللقاء، افتتح منتخب كوستاريكا التسجيل في الدقيقة الـ81 من كرة مخادعة من اللاعب كيشر فولر الذي استغل تمريرة من زميله يلتسين تيخيدا وسدد الكرة ساقطة من داخل الصندوق فشل الحارس الياباني في التصدي لها.

وبقي منتخب اليابان ثانيا في المجموعة بفارق الأهداف عن كوستاريكا بنفس الرصيد 3 نقاط. وفي الجولة الأخيرة تلتقي اليابان مع إسبانيا في لقاء صعب، وتواجه كوستاريكا منتخب ألمانيا.