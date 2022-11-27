واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ مع منتخب بلاده خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم 2022، إذ وصل إلى رقم الأسطورة الراحل «مارادونا» في تاريخ المشاركات مع «التانغو» خلال نهائيات كأس العالم بواقع 21 مباراة، إذ شارك في مونديال 2006 خلال 3 مباريات، ثم 5 لقاءات بنسخة 2010، و7 ببطولة البرازيل 2014، و4 في كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي 20 مباراة سابقة خاضها في 5 نسخ مختلفة لكأس العالم، استطاع ليونيل ميسي أن يعادل أهداف مارادونا في كأس العالم مع منتخب بلاده بـ(8) أهداف، بعد تسجيله هدف فريقه الأول في مرمى المكسيك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.