كشفت الصحيفة الفرنسية «ليكيب» أن المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز كان قريباً من اعتزال كرة القدم نهائياً، بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الرباط الصليبي في مباراة فرنسا ضد أستراليا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022.

الصحيفة أوضحت أن لوكاس هيرنانديز عاش لحظات مأساوية بعد هذه الإصابة، ولم يكن القرار مُجرد رد فعل، بل بسبب عدة إصابات تعرّض لها في السابق وصل عددها إلى 20، والإصابة الجديدة هي رقم 21.

هذا الكم الهائل من الإصابات الـ20 الماضية حصلت معه بين فريقه السابق أتليتكو مدريد وحالياً كلاعب لبايرن ميونخ، أجبرته على الغياب عن 55 مباراة في 535 يوماً.

ولكن من ساهم في تغيير رأيه هي والدته التي أقنعته بالاستمرار في كرة القدم. الجدير بالذكر أن لوكاس هيرنانديز يبلغ من العمر 26 عاماً أي إنه ما زال صغيراً، ولديه فرص عديدة للتعويض.