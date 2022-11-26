«الصقور الخضر أبدعوا، وفخورون بهم، ومباراة المكسيك ستكون مفصلية»، هذا ما أكده عدد من الجمهور في حديثهم لـ«عكاظ»، مضيفين أنه كان بالإمكان خروج المنتخب بثلاث نقاط لو تم استغلال عدة فرص سانحة، وحسم التأهل لدور الـ16، ولكن قدر الله، والقادم سيكون أجمل وأفضل بإذن الله.

وقال إبراهيم عبود، وعبدالله رشيد، وحسن الشهري، وعبدالله القحطاني، إن لاعبي منتخبنا الوطني كانوا وما زالوا محل الثقة، وما قدموه من مستوى فني في مباراتهم مساء اليوم أمام منتخب بولندا كان مشرفاً للغاية، ولو تم استغلال فرص بسيطة، لكان فوز الصقور الخضر هو عنوان المباراة.

وأضافوا: قدم نجومنا مستوى فنياً كبيراً، ولكن خبرة لاعبي منتخب بولندا ساعدتهم في استغلال بعض الأخطاء البسيطة جداً، وسجلوا الهدفين، وسيتم بإذن الله تلافي هذه الأخطاء أمام منتخب المكسيك، والفوز بنتيجة المباراة، والتأهل لدور الـ16، مؤكدين أن على الجمهور السعودي الحضور بفاعلية، ومؤازرة ودعم منتخبنا الوطني في مباراته القادمة مساء الأربعاء القادم أمام المكسيك، التي ستكون أشبه بالنهائي.