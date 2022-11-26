بعد أن أصبح دور المجموعات في كأس العالم يسبب مخاوف للبطل في النسخ الأخيرة، كسر المنتخب الفرنسي هذه القاعدة بعد فوزه مساء اليوم (السبت) على المنتخب الدنماركي 2-1 وتأهله مباشرة لدور الـ16 من مونديال قطر 2022.

الجدير بالذكر أن بطل نسخة 1998 (المنتخب الفرنسي) خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2002، وبطل نسخة 2006 (المنتخب الإيطالي) خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2010، وكذلك بطل نسخة 2010 (المنتخب الإسباني) خرج من دور المجموعات في مونديال 2014، واختتم بطل نسخة 2014 (المنتخب الألماني) هذا السيناريو بخروجه من دور المجموعات في مونديال 2018.