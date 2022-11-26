أخفق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو في إدارة مواجهة المنتخبين السعودي والبولندي ضمن الجولة الثانية من مباريات الدور التمهيدي لكأس العالم 2022، حيث تحامل كثيراً في عدد من القرارات التي كانت عكسية ضد المنتخب السعودي حسب آراء الخبراء والنقاد الرياضيين الذين امتعضوا من الحكم البرازيلي ويلتون، إضافة لوقوعه بعدة أخطاء كوارثية أثرت على نتيجة المباراة، والتي من أهمها عدم إشهار البطاقة الثانية للاعب البولندي ماتيو كاش بعد ضربه بتهور اللاعب محمد البريك، إضافة لعدم إعادته ركلة الجزاء التي نفذها القائد سالم الدوسري وذلك لتقدم الحارس البولندي. وأشار النقاد إلى أن تلك الأخطاء التحكيمية سلبت النتيجة لصالح المنتخب البولندي.