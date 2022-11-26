أكد لاعب المنتخب السعودي السابق عبدالله سليمان، أن التركيز داخل منطقة الخصم هو ما كان ينقص لاعبي الأخضر في مواجهتهم أمام بولندا، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين نظيفين.

وأوضح سليمان، أن ضعف الكثافة العددية وقلة المتواجدين أثناء الهجمات المرتدة للمنتخب السعودي كانت سبباً في عدم استغلال العديد من الهجمات.

وأضاف النجم السابق للأخضر: «في رأيي أن الفريق اليوم قدم مستوى كبيراً وحماساً عالياً كما قدم في المباراة الأولى.. وخط الدفاع قدم المطلوب منه لكن عاب عليهم في الهدف الأول أن اللاعبين توجهوا لخط المرمى وتركوا أحد المهاجمين مواجهاً للمرمى دون تغطية وهو ما أتاح له تسجيل الهدف، ولكن بصفة عامة كان أداؤهم جيداً جداً».

وختم سليمان: «حظاً أوفر للمنتخب السعودي لخسارته في مباراة اليوم.. وأقول لزملائي لاعبي الأخضر.. الكرة فوز وخسارة.. والفرصة لا تزال قائمة.. والتاريخ أمامكم يترقب كتابتكم لفصل من فصوله في مباراة المكسيك الأخيرة الأربعاء المقبل».