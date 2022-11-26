أبدى مدرب المنتخب السعودي رينارد فخره بلاعبي المنتخب وبما قدموه من مستوى مشرف في مباراتهم أمام منتخب بولندا في مونديال 2022.

وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، إنه يتوجب على العالم معرفة أننا نلعب بصورة جيّدة. وكشف أنه قام باستبدال نواف العابد بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل.

وأكد رينارد جدية السعي في مشوار البطولة قائلاً: «سنلعب مباراتنا الأخيرة بكل طاقتنا، ما زلنا أحياء. أطلب من الجماهير الحضور بكثافة لنصنع التاريخ معاً، ولا يظن أحد أننا استسلمنا، فنحن لم ننته بعد، وسنقاتل على التأهل حتى النهاية».

وحول ضربة الجزاء التي ضاعت، قال رينارد: «من السهولة أن نغضب ونُعاتب، ولكن تلك كرة القدم فيها العديد من الأخطاء، لذلك توجهت للمالكي بعد المباراة لدعمه لأننا لا نريد أن نخسر الفريق».

وأبدى المدرب اعتقاده بأن لا أحد توقع هذا المستوى من اللاعبين، مشيراً إلى أنهم في المنتخب يتحلون بالواقعية وسيقاتلون حتى آخر رمق.

من جهته، قال مدرب بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش لـ«عكاظ»: ‏«كانت مباراة صعبة وكنا الأفضل وفزنا بهدفين ضد منتخب له قيمته. ونفرح الآن بهذا الفوز وغداً نفكر في مباراة الأرجنتين. والمنتخب السعودي يمتلك الحافز لتحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي بشكل رسمي».