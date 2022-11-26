واصل النجم الشاب سعود عبد الحميد تألقه مع المنتخب السعودي خلال مباريات كأس العالم 2022، وقدم خلال مباراتي الأرجنتين وبولندا أداءً فنياً رائعاً مع زملائه اللاعبين. وعلى رغم اعتماد المدرب رينارد عليه في خانتي الظهير الأيمن والأيسر، استطاع تنفيذ المهمات الفنية المطلوبة منه والتأكيد على أن ثقته في قدراته الفنية في محلها رغم صغر سنه، والذي حظي بدعم جماهيري كبير نظير ظهوره الفني اللافت في مونديال 2022.ويتطلع سعود عبدالحميد لمواصلة إبداعاته مع الأخضر والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز على المكسيك في المواجهة الحاسمة والتأهل لدور الـ16 في المحفل العالمي.