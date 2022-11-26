حصل المنتخب السعودي على 6 ضربات جزاء (4 منها سُجلت، وركلتان ضاعتا) أثناء سير المباريات في جميع كؤوس العالم التي شارك منتخبنا فيها.وجاءت البداية في مونديال 1994 حينما سجل سامي الجابر ركلة جزاء أمام المنتخب المغربي، وفي مونديال 1998 تحصل منتخبنا على ركلتي جزاء في مباراة منتخبنا أمام منتخب جنوب أفريقيا سُجلتا عن طريق سامي الجابر، ويوسف الثنيان، وفي مونديال 2018 حصل منتخبنا على ركلتي جزاء أمام منتخب مصر، الأولى ضائعة تم تسديدها عن طريق اللاعب فهد المولد، ونجح اللاعب سلمان الفرج في تسجيل ضربة الجزاء الثانية في المباراة نفسها.وفي مونديال 2022 حصل منتخبنا السعودي على ضربة جزاء أمام المنتخب البولندي وسددها اللاعب سالم الدوسري ولم يتمكن من تسجيلها.