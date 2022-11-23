تمكن منتخب اليابان من قلب تأخره أمام ألمانيا لفوز مهم بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، فيما تعادل ممثل العرب المغرب مع منتخب كرواتيا بدون أهداف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لمونديال قطر 2022م.

على استاد خليفة الدولي، شهد لقاء اليابان وألمانيا بداية قوية من المنتخبين واستطاع المنتخب الألماني من التقدم بهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب الكاي جوندوجان (د: 33)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء انتفض المنتخب الياباني وتمكن من إدراك التعادل عن طريق ريتسو دوان (د: 75)، وسرعان ما أضاف زميله تاكوما أسانو الهدف الياباني الثاني (د: 83)، لينتهي اللقاء بفوز اليابان بهدفين لهدف وتحصد أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الخامسة، فيما تجمد منتخب ألمانيا دون رصيد من النقاط.

وعلى استاد البيت، قدم منتخب المغرب أداءً مميزا أحرج من خلاله وصيف المونديال السابق منتخب كرواتيا بقيادة نجمه العالمي لوكا مودريتش وكاد المنتخب المغربي أن يحسم اللقاء لصالحه لولا تألق حارس كرواتيا ليفاكوفيتش وتصديه لتسديدة أشرف حكيمي، وشهد اللقاء مشاركة نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في العشر دقائق الأخيرة وكان مصدر إزعاج للدفاع الكرواتي، وبعد سبع دقائق كوقت بدل ضائع أعلن حكم اللقاء عن نهايتها بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحصد كل منهما نقطة.