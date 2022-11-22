كشفت صحيفة (ديلي هيرالد تريبيون) البريطانية اليوم الثلاثاء عن أن المراهنين الرياضيين والذين كانوا يتوقعون الحصول على فرصة لجني مكاسب كبيرة اليوم الثلاثاء على مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة وخسائر مالية غير متوقعة إذ نجحت السعودية في تحقيق أحد أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، بفوزها على الأرجنتين 2-1. ولم تفصح الصحيفة عن مبلغ الخسائر لكنها وصفتها بالجسيمة والتي تتجاوز قيمتها الملايين من الدولارات.

وأنهت الهزيمة سلسلة الأرجنتين التي لم تُهزم 36 مباراة متتالية ودفع ذلك الفوز احتمالات تخطي السعودية المجموعة C إلى دور الـ 16.

وكان من المؤكد للمراهنين أن الأمر يتطلب بعض الشجاعة لزيادة قيمة المراهنات وهذا ما فعله العديد من المراهنين قبل انطلاق المباراة، خصوصا أثناء المباراة عندما تأخرت السعودية 1-0، فيما تراجعت المراهنات على احتمالات فوز الأرجنتين بكأس العالم بعد الهزيمة القاسية التي تلقتها من خصمها المنتخب السعودي.