في مباراة تاريخية لا تُنسى، قلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تأخره أمام الأرجنتين لفوز تاريخي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022، وتوقف رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 36 مباراة متتالية دون خسارة، على بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي لإيطاليا (37 مباراة).

شهد اللقاء بداية قوية لمنتخبنا الوطني وكأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، مما زاد الثقة في نفوس اللاعبين الذين لم ترهبهم الأسماء الأرجنتينية بقيادة النجم العالمي لونيل ميسي وزميله أنخيل دي ماريا وغيرهما، ورغم تقدم منتخب الأرجنتين من ركلة جزاء تم احتسابها من وحي الخيال وسددها ميسي (د: 10)، نجح دفاع الأخضر في تطبيق مصيدة التسلل بنجاح مما حرم الأرجنتين من ثلاثة أهداف أخرى.

وفي الشوط الثاني، شنَّ منتخبنا الأخضر هجمات عدة، تمكن من خلالها من إدراك التعادل في وقت مبكر عن طريق المهاجم صالح الشهري بتسديدة أرضية على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز (د: 48)، ومن ثم سدد البديل نواف العابد كرة قوية وتم إبعادها لتصل لسالم الدوسري ليتلاعب بالدفاع الأرجنتيني ويسددها قوية في زاوية صعبة على يسار الحارس مارتينيز (د: 53). وبعد وقت بدل ضائع دام 14 دقيقة أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش عن نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني على الأرجنتين بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة، يتصدر منتخبنا الأخضر مجموعته الثالثة بثلاث نقاط فيما يتذيل الأرجنتين المجموعة في المركز الرابع من دون نقاط.