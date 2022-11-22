يوم (الثلاثاء) الموافق 17 يونيو من عام 1958م تواجد منتخب ويلز في مونديال كأس العالم الذي احتضنته دولة السويد وتوجت به البرازيل، وحينها كان المونديال السادس الذي تقام منافساته، إذ وقعت ويلز في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: السويد، والمجر، والمكسيك.كان آخر هدف لمنتخب ويلز في شباك المجر عن طريق المهاجم تيري ميدوين الذي حالياً بعمر 90 عاماً، وأحرز هدفه عند الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، ومن ذلك الهدف حتى اللحظة لم تسجل ويلز أي هدف بالمونديال طيلة 64 عاماً إلى أن نجح القائد جاريث بيل في إحراز هدف لبلاده من ركلة جزاء في شباك أمريكا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.