خرج منتخبا أمريكا وويلز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لمونديال قطر 2022.

شهد اللقاء سيطرة أمريكية في بدايته، وبعد عدة محاولات تمكن تيموتي جورج وياه من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده، بعد هجمة منظمة قادها كريستيان بوليسيتش، ليلعبها للمنطلق تيموتي الذي غمزها بيمناه على يسار الحارس واين هينيسي هدفاً أول لأمريكا (د:36).

وفي الشوط الثاني، نشط أداء ويلز سعياً لإدراك التعادل، وتمكن قائده جاريث بيل من تحقيق ذلك من نقطة الجزاء (د:82)، وكاد البديل برينان جونسون يقلب النتيجة، لولا أن تصدى الحارس الأمريكي مات تيرنر لتسديدته، وبعد 9 دقائق وقتاً بدل ضائع، أعلن الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، يحصد كل منتخب نقطة واحدة، ليتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا أمريكا وويلز بنقطة واحدة، وأخيراً منتخب إيران في المركز الرابع (الأخير) دون رصيد من النقاط.