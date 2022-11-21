شنّت صحف وجماهير سنغالية عبر «تويتر» هجوماً على حارس منتخب بلادهم الدولي إدوارد ميندي (30 عاماً) حامي عرين تشيلسي الإنجليزي، بعد تسببه بهدفي هولندا ضمن افتتاحية مباريات المنتخبين التي أقيمت على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية (الدوحة).

بداية أشادت صحيفة «aps» السنغالية بأداء لاعبي منتخب بلادها والجهاز الفني بقيادة المدرب أليو سيسيه الذين نجحوا في تقديم مستوى مميز وسنحت لهم العديد من الفرص الخطيرة على مرمى هولندا، إلا أن حارس «الطواحين» أندريس نوبرت كان بالمرصاد.

وتابعوا حديثهم المتفق ورد فعل الجماهير حول مستوى الحارس ميندي الذين قالوا: للأسف خذلنا وأفسد فرحتنا.. كالعادة اللاعبون يبدعون وميندي يخفق ويحرمنا من الخروج بنقطة على أقل تقدير، حارسنا «الفاشل» رفض النقطة ومنح الهولنديين فوزاً غير مستحق على الإطلاق.