يبدو أن جماهير كرة القدم موعودة بأرقام قياسية في هذا المونديال، ففي المباراة الثانية التي تلت افتتاح مونديال قطر 2022، سجلت مباراة إنجلترا وإيران رقمًا قياسيًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد احتساب حكم اللقاء البرازيلي كلاوس (14) دقيقة نهاية الشوط الأول وقتاً بدل ضائع، بعد سقوط حارس مرمى منتخب إيران في الدقيقة الثامنة نتيجة ارتطامه بزميله التي تلقى بعدها العلاج لأكثر من (6) دقائق، ثم حاول إكمال اللقاء، وسقط بعدها متأثرًا بإصابته ليخرج من ملعب المباراة في الدقيقة (20)، واحتسب حكم اللقاء كذلك (10) دقائق في نهاية الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الإنجليز بنتيجة (6) أهداف مقابل هدفين للمنتخب الإيراني.

وأصبح مجموع الدقائق التي تمت إضافتها خلال شوطي المباراة وقتاً بدل ضائع (24) دقيقة.

وطبقا لإحصائيات «أوبتا»، فإن مباراة إنجلترا وإيران سجلت رقمًا قياسيًا بأطول وقت إضافي في نهاية الشوط الأول في تاريخ المونديال منذ عام 1966.