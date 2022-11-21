تجاوز منتخب هولندا نظيره المنتخب السنغالي بهدفين دون مقابل وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022م.

شهد اللقاء بداية قوية من المنتخبين وتبادلا السيطرة على مجريات المباراة وانتظر المنتخب الهولندي للعشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة لحسمها لمصلحته إذ أحرز كودي جاكبو الهدف الأول في الدقيقة 84 بعد متابعته لعرضية زميله فرينكي دي يونج ليضعها جاكبو برأسه في المرمى السنغالي، وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة أضاف البديل دافي كلاسن الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس السنغالي إداورد ميندي ليضع كلاسن الكرة في المرمى كهدف ثان للطواحين الهولندية (د: 90+9)، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة، تحصد هولندا أول ثلاث نقاط لها في المونديال وتتقاسم صدارة المجموعة مع منتخب الأكوادور، فيما تلقى السنغال خسارته الأولى ليبقى بدون نقاط.