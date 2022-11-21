أخرس المهاجم الهداف الإكوادوري إينير فالنسيا، صاحب الهدفين اللذين منحا منتخب بلاده الفوز على قطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 كافة منتقديه الذين سال هجومهم عليه قبل المونديال بسبب غيابه عن إحراز الأهداف، ومنهم من وصف مدرب المنتخب الارجنتيني جوستافو الفارو بـ«المجامل» الذي يحاول أن يخبئ فالنسيا خلف ظهره ويحميه من ردة الغاضبين حوله، إلى أن تحولت كافة الانتقادات عقب نهاية مواجهة المنتخبين أمس، إلى مدح وثناء غير عادي، وأنه مهاجم خارق وهداف، خصوصاً أنه نجح في إحراز آخر خمسة أهداف لمنتخبه في مونديال 2014-2022.

ونقلت صحيفة «metroecuador» الإكوادورية في تصريحات للمهاجم فالنسيا جاءت كالتالي: «كنا نعلم أن الأمر سيكون معقداً للغاية، لكننا تمكنا من حلها بسرعة كبيرة، ووجدنا أنفسنا بأهداف سريعة ساعدتنا على إدارة المباراة، ونحن مقتنعون بأن الإكوادور يمكنها تحقيق أشياء مهمة والذهاب بعيداً طالما أن الفريق يؤمن بنفسه».

وعن الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية قال إينير: «لم أتأثر بالنقد، لأنه عندما تستمع إلى الصحافة الإكوادورية فإنك ترى الأشياء السلبية فقط، فنحن نحاول استبعاد ذلك، وكنا نركز على عملنا من يوم لآخر، شكراً للجهاز الفني ولزملائي الذين حققوا حلمي بأن أحرز هدفاً في افتتاحية المونديال».