أكد لـ «عكاظ» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن لاعبي الأخضر قادرون على تشريف الوطن في كأس العالم بقطر 2022، في ظل توافر كافة الإمكانيات التي تعكس التطور الذي يعيشه القطاع الرياضي وتحديدا كرة القدم، من خلال الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، مثنيا على الكلمات التحفيزية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للاعبي منتخبنا الوطني خلال استقباله لهم بجدة ومطالبته للاعبين بأن يستمتعوا خلال المواجهات التي سيخوضونها في المونديال، وأن يقدموا كل ما لديهم خلال المباريات دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي في ظل صعوبة المجموعة التي تصم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وأنه ليس متوقعا من اللاعبين تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدا أن تلك الكلمات تمثل حافزا ودعما معنويا كبيرا لهم من أجل الظهور بالصورة الفنية الجميلة في كأس العالم.وأوضح الأمير عبدالله بن سعد أن الاهتمام والمتابعة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ساهمت في توفير الأجواء الرائعة التي قادت الأخضر للتواجد في المونديال ونطمح أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم في المونديال، بقيادة المدرب رينارد، وتبقى ثقتنا كبيرة في المدرب رينارد واللاعبين في الظهور بأحسن صورة فنية في المحفل العالمي.وتمنى الأمير عبدالله بن سعد أن يوفق صقورنا الخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأرجنتين في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة بالمونديالوهنأ الأمير عبدالله بن سعد دولة قطر الشقيقة بنجاح حفل افتتاح كأس العالم الذي كان جميلا واستمتع به خلال حضوره في استاد البيت في الدوحة.