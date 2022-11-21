سحق منتخب إنجلترا نظيره المنتخب الإيراني بسداسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد خليفة الدولي ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس العالم قطر 2022.

شهد اللقاء في دقائقه الأولى إصابة الحارس الإيراني علي رضا ليحل بدلاً عنه الحارس البديل سيد حسين، وافتتح جود بيلينجهام أهداف إنجلترا برأسية (د: 35)، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني (د: 43)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز رحيم ستيرلينج الهدف الثالث (د: 45+3).

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأسود الثلاثة هيمنتهم على اللقاء وعاد بوكايو ساكا ليحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده (د: 62)، ومن ثم أحرز البديلان ماركوس راشفورد وجاك جريليش الهدفين الخامس والسادس (د: 71، 89)، فيما أحرز هدفي إيران هدافه مهدي طارمي (د: 65، ومن ركلة جزاء 90+13)، لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب إنجلترا أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد إيران دون نقاط.