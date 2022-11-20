أصبح حامل لقب كأس العالم يواجه مخاوف كبيرة في النسخ الأخيرة من المغادرة مبكراً من دور المجموعات في النسخة التالية، وهذا ما حدث لأبطال العالم من 2006 وحتى 2014، إذ خرج المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس العالم في نسخة 2006 في ألمانيا من دور المجموعات في النسخة التي تلتها (كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا). وغادر المنتخب الإسباني حامل لقب كأس العالم في نسخة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا من دور المجموعات في النسخة التي تلتها (كأس العالم 2014 في البرازيل).

المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم في نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل، أيضا خرج من دور المجموعات في النسخة التي تلتها (كأس العالم 2018 في روسيا).

فهل يكسر المنتخب الفرنسي (حامل لقب كأس العالم في نسخة كأس العالم 2018) هذه العقدة ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2020 في قطر؟