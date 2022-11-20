‏بعد خسارة منتخب قطر في مباراة افتتاح كأس العالم 2022 أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، اليوم (الأحد)، تكون هذه الخسارة الأولى للمستضيف في مباريات الافتتاح، فمنذ انطلاقة كأس العالم لم يخسر أي منتخب من المستضيفين للبطولة في لقاء الافتتاح حيث فاز المستضيف بـ16 لقاء وانتهت 6 مباريات بالتعادل.وفي ما يلي نتائج مباريات الافتتاح منذ انطلاقة كأس العالم قبل 92 عاماً:‏1930 فرنسا - المكسيك 4-1‏‏1934 إيطاليا - أمريكا 7-1‏‏1938 فرنسا - بلجيكا 3-1‏‏1950 البرازيل - المكسيك 4-0‏‏1954 سويسرا - إيطاليا 2-1‏‏1958 السويد - المكسيك 3-0‏‏1962 تشيلي - سويسرا 3-1‏‏1966 إنجلترا - الأوروغواي 0-0‏‏1970 المكسيك - الاتحاد السوفيتي 0-0‏‏1974 ألمانيا - تشيلي 1-0‏‏1978 الأرجنتين - المجر 2-1‏‏1982 إسبانيا - هندوراس 1-1‏‏1986 المكسيك - بلجيكا 2-1‏‏1990 إيطاليا - النمسا 1-0‏‏1994 أمريكا - سويسرا 1-1‏‏1998 فرنسا - جنوب افريقيا 3-0‏‏2002كوريا الجنوبية - بولندا 2-0اليابان - بلجيكا 2-2(نظمت البطولة كوريا الجنوبية ‏واليابان)‏‏2006 ألمانيا - كوستاريكا 4-2‏‏2010 جنوب أفريقيا - المكسيك 1-1‏‏2014 البرازيل - كرواتيا 3-1‏‏2018 روسيا - السعودية 5-0‏2022 قطر - اكوادور 0-2