بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد كبير من رؤساء دول العالم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني انفانتينو، أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انطلاق كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وشهد حفل الافتتاح عروضاً مميزة وأداء غاية في الروعة أبهرت من خلاله قطر العالم.

وفي لقاء الافتتاح ظهرت هيبة البداية على لاعبي قطر وخسروا لقاءهم الأول في تاريخ كأس العالم أمام الاكوادور بهدفين دون مقابل.

شهد اللقاء منذ بدايته سيطرة ميدانية لمنتخب الإكوادور الذي تألق قائده إينر فالنسيا إذ تمكن من زيارة الشباك القطرية في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء إلا أن تقنية الفيديو حرمته من الهدف المبكر، ليعود فالنسيا ويتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس القطري سعد الشيب ليحرز أول هدف في المونديال من نقطة الجزاء (د:16)، وواصل الإكوادور سيطرته، ومن عرضية مثالية من أنجيلو بريسيادو أحرز فالنسيا الهدف الثاني لبلاده برأسية مميزة (د:31)، وفي الشوط الثاني غلب الهدوء على مجريات اللقاء إذ عمد الإكوادور لتهدئة اللعب والخروج بالنقاط، فيما لم يقدم منتخب قطر ما يشفع له للخروج بالتعادل على أقل تقدير، لينتهي اللقاء بفوز الإكوادور بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة، يحصد منتخب الإكوادور أول ثلاث نقاط له في المونديال، ويتلقى منتخب قطر أول خسارة له في أول ظهور في نهائيات كأس العالم.