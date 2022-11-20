مع حلول أليكس بالدي بدلاً من خوسيه غايا في منتخب إسبانيا، أصبح ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني الأكثر تمثيلاً لدى الأندية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، من خلال تواجد 17 لاعباً لكل منهما،وكان بايرن ينفرد بالرقم القياسي، رغم إصابة نجمه ساديو ماني، الذي بقي رسمياً في تشكيلة السنغال.

في ما يأتي قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً:

1- بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني (17 لاعباً)

بايرن ميونيخ: ماني (السنغال)، ديفيس (كندا)، ستانيشيتش (كرواتيا)، بافار، أوباميكانو، كومان، لوكا هرنانديز (فرنسا)، نوير، كيميش، غوريتسكا، غنابري، مولر، موسيالا، سانيه (ألمانيا)، مزراوي (المغرب)، دي ليخت (هولندا)، تشوبو-موتينغ (الكاميرون)

برشلونة: رافينيا (البرازيل)، كريستنسن (الدنمارك)، كونديه، ديمبيلي (فرنسا)، تير شتيغن (ألمانيا)، ديباي، دي يونغ (هولندا)، ليفاندوفسكي (بولندا)، إريك غارسيا، بوسكيتس، غافي، فيران توريس، بالدي، ألبا، فاتي، بيدري (إسبانيا)، أراوخو (الأوروغواي)

مانشستر سيتي (16)، السد (15)، مانشستر يونايتد (14)، ريال مدريد (13)، تشيلسي، والهلال السعودي (12)، توتنهام، وباريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، وجوفنتوس، وأياكس أمستردام، (11).