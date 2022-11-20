اتجهت أنظار جميع العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم (الأحد)، وتحديداً في استاد «البيت» الذي شهد افتتاح أول مونديال ينظم في بلد عربي، وسط حضور جماهيري كبير. وتزينت شوارع قطر بأعلام 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، كما أُقيمت الكثير من الفعاليات المخصصة للجماهير الرياضية.وعلى صعيدٍ آخر، ظهرت الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بداية من ملعب «البيت» الذي أُقيمت عليه حفلة الافتتاح أولا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وكان تصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة.يذكر أن جماهير عربية كبيرة توافدت إلى قطر لحضور الافتتاح الأول لكأس العالم على الأراضي العربية بين منتخبي قطر والإكوادور.