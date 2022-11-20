تزامنا مع انطلاقة مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر، سيغيب الحكم السعودي بمختلف مهماته سواء كان حكم ساحة، أو مساعدا، أو رابعا، أو فيديو تقنية VAR، عن المونديال، فيما سيظهر 13 حكماً من دول قطر، والإمارات، والجزائر، والمغرب، ومصر، الذين وقع عليهم الاختيار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» ممثلا بلجنة التحكيم الدولية. «عكاظ» ترصد الـ13 حكمًا، وهم كالتالي:

حكام الساحة

- عبدالرحمن الجاسم «قطر».

- محمد عبدالله حسن «الإمارات»

- مصطفى غربال «الجزائر»

حكام الراية

- محمد أبوالرجال «مصر»

- طالب المري «قطر»

- سعود أحمد «قطر»

- محمد الحمادي «الإمارات»

- حسن المهري «الإمارات»

- مقران قوراوي «الجزائر»

- عبدالحق إتشيالي «الجزائر»

حكام تقنية الفيديو VAR

- عبدالله المري «قطر»

- رضوان جيد «المغرب»

- عادل زوراق «المغرب»