يتصدر المنتخب البرازيلى قائمة أكثر المنتخبات ظهوراً في منافسات كأس العالم عبر تاريخه، ويعد الوحيد الذي شارك في جميع النسخ السابقة ورفع خلالها نجوم «السامبا» 5 كؤوس في 1958، 1962، 1970، 1994، 2002، ويسعى المنتخب البرازيلي لإضافة النجمة السادسة لاسيما أنه مرشح لتحقيق نسخة هذه البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر، ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون.

ترتيب المنتخبات:

منتخب البرازيل 22 مرة

منتخب ألمانيا 20 مرة

منتخب الأرجنتين 18 مرة

منتخب إيطاليا 18 مرة

منتخب المكسيك 17 مرة

منتخب إسبانيا 16 مرة

منتخب فرنسا 16 مرة

منتخب إنجلترا 16 مرة

منتخب بلجيكا 14 مرة

منتخب أوروجواي 14 مرة