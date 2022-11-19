خرج الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من تدريبات منتخب الديوك مساء اليوم السبت، بعد تجدد الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وغادر بنزيما المران بتعليمات طبية لتحديد نوعية وخطورة إصابته، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» من مصدر مقرب من حامل لقب كأس العالم، الذي يستعد للدفاع عن لقبه الثلاثاء، المقبل ضد أستراليا في مونديال 2022.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك اليوم السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى، منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.

وحال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، يمكن استبداله حتى عشية المباراة الأولى.

جدير بالذكر، أن منتخب فرنسا وقع في مجموعة تضم منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.