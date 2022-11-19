يعتبر المنتخب الإنجليزي أغلى منتخب مشارك في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في الدوحة غدا (الأحد)، وتستمر منافساتها حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، وفق المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، إذ يضم في صفوفه لاعبين يلعب معظمهم في الدوري الإنجليزي (أقوى دوري كرة قدم في العالم)، وتبلغ القيمة الإجمالية للاعبين (الأسود الثلاثة) 1.499 مليار يورو. وحل المنتخب البرازيلي، المرشح الأبرز للفوز بلقب المونديال الحالي، في المركز الثاني، حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 1.455 مليار يورو، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT» عبر حسابه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.

وجاء المنتخب الفرنسي، حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، في المركز الثالث بـ1.337 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الرابع بـ1.201 مليار، ثم البرتغال في المرتبة الخامسة بـ 1.154 مليار.

وتفتتح بطولة كأس العالم غدا (الأحد) بمواجهة تجمع بين قطر - مستضيفة البطولة - ومنتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

أما منتخب إنجلترا الباحث عن لقبه الثاني بعد الأول على أرضه في 1966 فقد وقع في مونديال قطر في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم إيران، والولايات المتحدة، وويلز.