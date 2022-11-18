كأس العالم 2010 / جنوب أفريقيا



البطل: إسبانيا – الوصيف: هولندا – الثالث: ألمانيا - الرابع: الأوروغواي



الهداف: الألماني/ توماس موللر والأوروغوياني/ دييغو فورلان (5) أهداف

في العام 2004 أخيراً اعترف الاتحاد الدولي كما يبدو بقارة أفريقيا ومنحها شرف الاستضافة، وبعد قارة آسيا بـ8 سنوات، سيطرت «الفوفوزيلا» المزعجة على أجواء البطولة، ولم يشارك العرب سوى بمنتخب الجزائر. وتواجهت المستضيفة جنوب أفريقيا والمكسيك في افتتاح البطولة بحضور أكثر من (84) ألف متفرج وانتهى اللقاء بالتعادل ولأول مرة منذ (24) عاماً وتحديداً 1984.

مدرب جنوب أفريقيا البرازيلي الشهير كارلوس البرتو بيريرا يحضر مدرباً للمرة السادسة تاريخياً ويحقق رقماً قياسياً ومحطماً في ذات الوقت لرقم المدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش.

المكسيك بدورها تدخل عالم الأرقام القياسية في تاريخ المباريات الافتتاحية حيث شاركت في افتتاح كأس العالم للمرة الخامسة أعوام 1930 و 1950 و 1958 و 1970 و 2010.

دور المجموعات شهد مفاجأة مدوية بعد أن تذيلت فرنسا وصيفة العالم مجموعتها التي تضم منتخبات ضعيفة بالنسبة إليها مثل المكسيك وجنوب أفريقيا وحتى الأوروغواي، نقطة يتيمة حققتها فرنسا أمام الأوروغواي وهدف يتيم أيضاً حققته كذلك!

مفاجأة أخرى شهدتها المجموعة الثانية بتأهل كوريا الجنوبية وخروج اليونان ونيجيريا، وفعلت غانا نفس فعلة كوريا الجنوبية وتأهلت مع ألمانيا وخرجت أستراليا وصربيا.

كارثة أخرى في دور المجموعات كانت بطلتها إيطاليا حاملة اللقب، التي تذيلت مجموعتها مثل فرنسا وجمعت نقطتين فقط في مجموعة ضمت منتخبات متواضعة مثل الباراغواي وسلوفاكيا ونيوزلندا!

الدور الثمن النهائي أقصت فيه غانا منتخب أمريكا وأوجعت ألمانيا منتخب الإنجليز برباعية تاريخية قاسية وبصعوبة بالغة تمكنت الباراغواي من الفوز على اليابان بركلات الترجيح وبدورها أقصت إسبانيا البرتغال!

الدور الربع النهائي بدأ بمواجهة قاسية جمعت البرازيل وهولندا وأخيراً تمكنت هولندا من إقصاء نحسها والبرازيل دفعة واحدة ووصلت للدور النصف النهائي وكأنها بداية حلم تحقيق اللقب العالمي للمرة الأولى. مباراة شهيرة ودراماتيكية تلك التي جمعت الأوروغواي وغانا. تعادل المنتخبان (1/1) ووصلت المباراة للأشواط الإضافية وفي الدقيقة (119) أنقذ المهاجم العضاض لويس سواريز منتخب بلاده من هدف قاتل حينما أخرج الكرة بيده كحارس مرمى متمكن من على خط المرمى!

لم يتردد حكم اللقاء في طرد العضاض سواريز واحتساب ركلة جزاء لغانا وكأنها هدف ذهبي بعد أن ألغاه «الفيفا» !.

ولكن ماذا حدث؟ جيان اسامواه يضيع ركلة الترجيح الحاسمة وسط ذهول لاعبيه والجماهير وفرحة عارمة بل وهستيرية لعناصر منتخب الأوروغواي ولويس سواريز تحديداً الذي أصابه جنون الفرح، الفرحة اكتملت أيضا حين تمكنت الأوروغواي من الفوز عبر ضربات الترجيح وسط خيبة أمل غانية أفريقية على المجمل كونها كانت ستكون أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف النهائي!

ألمانيا تواصل ضرب خصومها فبعد رباعية إنجلترا حضرت رباعية جديدة كانت في شباك الأرجنتين وسهاما في قلب مارادونا!

نصف النهائي

تجاوزت هولندا بكل صعوبة الأوروغواي في مباراة شهيرة (3/2)، وبكل الصخب الذي أحدثته ألمانيا طوال البطولة خرجت ذليلة من إسبانيا بهدف قلب الأسد بويول وتجد نفسها خارج أسوار البطولة!

ألمانيا تعوض عبر الأوروغواي بثلاثية وتنال ثالث العالم وللمرة الثانية على التوالي. المباراة النهائية شهدت تواجد منتخبي هولندا وإسبانيا طرفين في النهائي، وكلاهما لم يسبق له تحقيق اللقب بالمرة، من سيفوز بكأس العالم ولأول مرة عام 2010 في أفريقيا؟!

ملعب قرعة العسل في العاصمة جوهانسبيرغ يحتضن المباراة النهائية بين المنتخبين الملكيين إسبانيا وهولندا، وأول نهائي من نوعه يجمع مملكتين في تاريخ كؤوس العالم، صمدت شباك الفريقين أن تهتز طوال (90) دقيقة في مباراة شهدت عنفا ووزعت خلالها الكثير من البطاقات الصفراء (14) ثم ظهرت الحمراء لهولندا في الوقت الإضافي. وصلت المباراة للأشواط الإضافية وظل الصمت عن الأهداف حتى ما قبل النهاية بثلاث دقائق فقط، حينما سدد الفنان إنييستا كرة قوية وسجل هدفاً حسمت به إسبانيا اللقب العالمي، وظلت هولندا صاحبة الرقم القياسي السلبي بخسارتها لثلاث مرات لنهائي كأس العالم 1974 و 1978 و 2010.

* مؤرخ رياضي