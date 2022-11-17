رجحت صحيفة ماركا الإسبانية غياب المغنية العالمية شاكيرا عن إحياء الحفل الغنائي لافتتاح كأس العالم، بعد تغيير رأيها قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

شاكيرا التي أحيت أحد أكثر حفلات الافتتاح التي لا تنسى في عام 2010 في جنوب إفريقيا عندما أشعلت نجمة البوب ​​الكولومبية المسرح بأغنيتها ذائعة الصيت«واكا، واكا»، شاركت في 3 حفلات افتتاح مونديالية، ولاقت أغانيها المرتبطة بالمونديال نجاحا واسعا.

ويواجه مونديال قطر 2022 رفض بعض كبار الفنانين لفرصة التواجد في حفل الافتتاح. إذ رفض اثنان من أكبر مؤدي العروض الغنائية، دوا ليبا ورود ستيوارت، إحياء حفل انطلاق المونديال، بحسب «ماركا».

ونقلت ماركا الإسبانية عن أدريانا دورونسورو قولها: «تم التأكيد لي أن شاكيرا لن تؤدي في حفل الافتتاح».

وأحد أشهر الفنانين الذين قالوا «لا» لكأس العالم هي دوا ليبا. وأوضحت المغنية أنها لم تصل أبدًا إلى نقطة التفاوض لأن قرارها اتخذ منذ البداية.

وأوضحت دوا ليبا: «سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر عندما تفي بجميع التعهدات التي قطعتها».

من جهته قال رود ستيوارت إنه رفض عرضا بمبلغ يتجاوز مليون دولار لإحياء حفل المونديال.

على الطرف الآخر، هناك فنانون قالوا نعم للمونديال، ووجدوه فرصة تاريخية للمشاركة، وهم: جي بالفين، روبي ويليامز، جيسون ديرولو، كلين بانديت، شون بول، نورا فتحي، بلاك آيد بيز، جونغكوك من بي تي إس ونيكي ميناج، مالوما. وميريام فارس. والثلاثة الأخيرون كانوا مسؤولين عن تأليف الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من قائمة الفنانين الذين رفضوا المشاركة، أكد عضو فرقة BTS مشاركته في المونديال. وجاءت هذه الأخبار سارة لعشاق البوب الكوري «الكي بوب».