قال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، إنه قد يجري بعض التغييرات في قائمة الفريق في كأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل، وذلك في حالة ثبوت عدم جاهزية بعض اللاعبين.

كان سكالوني قد اختار 26 لاعباً للسفر إلى قطر يوم الأحد، قبل مباراة الفريق الأولى في المونديال أمام السعودية يوم 22 من نوفمبر الجاري.

وكان باولو ديبالا قد أجرى فحصاً عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه روما الإيطالي، كما أنه لم يشارك في المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على الإمارات 5-0، اليوم الأربعاء.

ويمكن للفرق إجراء تغييرات على القائمة التي احتوت على 55 لاعباً في القائمة الأولية حتى يوم واحد قبل المباراة الأولى للفريق، وهو الأمر الذي يبدو أن سكالوني منفتح عليه.

وقال سكالوني في تصريحات لقناة «تي أي سي» الرياضية الأرجنتينية: «لدينا بعض المشاكل الصغيرة، لدينا بعض الوقت والأيام لكي نقر القائمة، يمكننا عمل تغييرات ونأمل ألا يحدث ذلك، لكن هناك إمكانية لحدوث ذلك».

وأضاف: «تم استبعاد بعض اللاعبين اليوم من الفريق إما لأسباب الجاهزية أو بسبب عدم تفضيلنا المجازفة بهم».

وتابع سكالوني: «لا يمكنني أن أؤكد أن اللاعبين بخير في الوقت الحالي، بشكل مبدئي هم في حالة جيدة لكن عليك أن تكون حذراً في الدقائق التي يشارك بها اللاعبون».

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة، إلى جانب بولندا والمكسيك والسعودية.