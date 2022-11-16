حقق منتخب ألمانيا فوزا باهتا 1-0 على مضيفه منتخب سلطنة عمان اليوم الأربعاء في مباراة ودية جرت بينهما في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق يوم الأحد القادم، في حين يستعد منتخب عمان لبطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.

ويدين منتخب ألمانيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى الوافد الجديد نيكلاس فولكروغ، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

واستغل فولكروغ انضمامه لقائمة منتخب ألمانيا وقيادة هجومه في المونديال، عقب إصابة تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيغ الألماني، واستبعاده من القائمة، حيث اغتنم الفرصة لإظهار قدراته التهديفية قبل اللعب في كأس العالم.

وتعد هذه هي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها منتخب ألمانيا، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، الذي توج به منتخب الماكينات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

وشهد اللقاء الظهور الدولي الأول للاعب الواعد يوسف موكوكو، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، بعدما دفع به هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا خلال الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله بفولكروغ في فترة الراحة ما بين الشوطين.

يذكر أن منتخب ألمانيا يلعب في المجموعة الخامسة بكأس العالم، التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل لقاءاته في المونديال بمواجهة نظيره الياباني، يوم الأربعاء القادم.