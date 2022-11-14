توقَّع نجم الكرة الأسترالية، وسفير كأس العالم 2022، تيم كيهل، أن يتأهل منتخبا السعودية وقطر للمراحل الإقصائية، وتنبأ أن يحقق العنابيّ مفاجأة كبرى بهزيمة منتخب الأسود الثلاثة في دور الستة عشر، وقال: «توقعي بفوز المنتخب القطري على نظيره الانجليزي اختيار قد تحركه العاطفة من قبيل مساندة الطرف الأقل حظاً في الفوز، لكن العنابي يمتلك ما يؤهله لتحقيق المفاجأة»، وأن يشهد المونديال تتويج المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه، على حساب منتخب بلجيكا في المباراة النهائية باستاد لوسيل في 18 من الشهر المقبل.

وقال أسطورة كرة القدم الأسترالية، قبل انطلاق المنافسات الأحد المقبل، إن مونديال 2022 سيسجل أفضل ظهور لمنتخب أستراليا في تاريخ مشاركاتها المونديالية، وتنبأ بأن يفجر منتخب بلاده مفاجأة مدوية بإقصاء ميسي ورفاقه من دور الستة عشر.

وقال كيهل، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم: «آمل أن ينجح منتخب بلادي في تحقيق هذه المفاجأة. سنصل إلى ربع النهائي عبر بوابة منتخب التانجو، إن نجحنا في إيقاف خطورة ليونيل ميسي».

وحملت توقعات الهداف التاريخي لأستراليا تفاؤلاً كبيراً تجاه أداء المنتخبات الأفريقية في المونديال، خاصة منتخب السنغال، الذي تنبأ كيهل أن يواصل مشواره حتى نصف النهائي قبل أن يصطدم بمنتخب السامبا، وقال: «عندما تنظر إلى لاعبي السنغال والكاميرون وغانا، تجد العديد منهم يلعبون في أفضل دوريات كرة القدم بالعالم، فضلاً عن أن هذه الدول تزخر دائماً بمواهب كروية مميزة. وسيمثل مونديال 2022 نسخة استثنائية من كأس العالم إن خرج أحد المنتخبات الأفريقية عن المألوف وفاز بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ القارة، وكسر احتكار منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية للقب البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى في 1930».

ويتوقع نجم نادي إيفرتون الإنجليزي السابق أن يجمع النهائي بين منتخبي البرازيل وبلجيكا في مباراة مثيرة على أرضية استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، وقال: «أنا من كبار مشجعي المنتخب البلجيكي فنياً وإدارياً، ولكن البرازيل الآن أقوى منتخب في العالم، وقد شهد العالم مؤخراً إعلان قائمة لاعبي الفريق المشاركين في المونديال، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ما يجعل فرص السامبا في الفوز باللقب أكبر من أي منتخب آخر».

يشار إلى أن منتخب أستراليا تأهل إلى المونديال بعد فوزه على منتخب بيرو في مباراة مثيرة جمعت بينهما في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم، في استاد أحمد بن علي، في يونيو الماضي. وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الأسترالي لنهائيات كأس العالم، والسادسة في تاريخه. وكانت أفضل نتائجه في مونديال ألمانيا 2006 عندما تأهل إلى ثمن النهائي، قبل أن يطيح به المنتخب الإيطالي، الذي واصل مسيرته للفوز بلقب البطولة.

وتتنافس أستراليا ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس، ويستضيف استاد الجنوب جميع مباريات منتخب الكنغارو في دور المجموعات، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة فرنسا بطل العالم يوم 22 نوفمبر، ثم مباراته مع تونس بعدها بأربعة أيام، قبل لقاء الدنمارك يوم 30 نوفمبر، في ختام منافسات المجموعة.