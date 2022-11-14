واصل سائق الراليات العالمي يزيد الراجحي الدفاع عن لقبه العالمي والاقتراب من انتزاع لقبه العالمي الثاني بعد أن تُوج بلقب باها حائل 2022، سابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتريباها وذلك بتحقيقه الفوز في موطن الراليات السعودية على متن سيارة تويوتا هايلوكس لأول مرة في رالي حائل الدولي، إذ لم يسبق له الفوز على متن الصانع الياباني في انتصاراته الخمسة السابقة في حائل، لتُسجل الهايلوكس فوزه السادس في مسيرته الاحترافية محققاً المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4 ساعات و18 دقيقة و55 ثانية، وحطم الراجحي رقمه القياسي الخاص به في عدد الانتصارات التي يمتلكها في رالي حائل الدولي على مدى مشاركاته منذ عام 2009، إذ يعتبر السائق السعودي الوحيد الذي كان يمتلك خمسة انتصارات وعلى أربعة مصانع مختلفة لتصبح الآن ستة انتصارات وعلى خمسة مصانع مختلفة.وتمكن يزيد برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس الذي يرافقه للمرة الثانية في حائل من تسجيل أسرع الأوقات في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين بعد أن قطعا مسافة الرالي الإجمالية وقدرها 775.64 كيلومتر في صحاري جبة والفرحانية التي جرى السباق فيها.من جانبه، عبّر الراجحي عن سعادته بعد فوزه بباها حائل قائلاً: «أولاً أحمد الله على توفيقه لنا في هذا الرالي وأنا سعيد جداً اليوم بفوزي في رالي حائل فهي قريبة من قلبي، والمميز فيها أنها احتضنت بطولة عالمية أخرى وفزت بها، كما أني فزت في ظهوري الأول هنا وأصبح لدي ستة انتصارات اليوم وهو رقم قياسي». وأضاف: «خضنا يومين رائعين واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان مليئا بالتحدي عبر المسارات الرملية الذهبية، وكانت المراحل رائعة من دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدَم الملّاح أداءً مذهلاً (ديرك فون تسيتسيفيتس) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد».