شارك أكثر من 5000 لاعب في البطولة الوطنية للكريكيت في أسبوعها الثالث، التي ينظمها الاتحاد السعودي للكريكيت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إذ تعد هذه البطولة، المقامة في جميع أنحاء المملكة، أكبر بطولة سنوية للاتحاد من حيث عدد المشاركين، الذين يمثلون 180 فريقاً و11 رابطة، إذ خاضوا أكثر من 90 مباراة.فيما شهدت بطولة السوفتبول كريكيت المقامة في 3 مدن بالمملكة، مشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب، يمثلون 68 فريقاً و3 روابط، بما يعادل 34 مباراة.يذكر أن البطولتين انطلقتا في الـ6 من مارس الماضي، وتستمران حتى الـ10 من يناير المقبل.