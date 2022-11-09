أعلن المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين، قائمة منتخب بلاده لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تنطلق من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، إذ يمتاز المنتخب السويسري بثبات أدائه القوي في البطولات الدولية الكبرى، بعد أن تقدم من مجموعته في آخر أربع بطولات كبرى.وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: في حراسة المرمى: يان سومر (بوروسيا مونشنجلادباخ)، إيفون مفوجو (لوريان)، جوناس أوملين (مونبلييه)، و للدفاع: كيفن مبابو (فولهام)، سيلفان ويدمر (ماينز)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ)، مانويل أكانجي (مانشستر سيتي)، ريكاردو رودريغيز (تورينو)، إيراي كوميرت (فالنسيا)، فابيان شار (نيوكاسل)، واختار ياكين لاعبي خط الوسط: فابيان فراي (بازل)، ريمو فرويلر (نوتنغهام فورست)، جرانيت زاكا (أرسنال)، ريناتو ستيفن (لوغانو)، دينيس زكريا (تشيلسي)، جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت)، ميشيل أيبيشر (بولونيا)، شيردان شاكيري (شيكاغو). النار)، أردون جاشاري (لوزيرن)، وفي الهجوم: بريل إمبولو (موناكو)، سيدريك إيتن (يونج بويز)، دان ندوي (بازل)، روبن فارغاس (أوجسبورج)، هاريس سيفيروفيتش (غلطة سراي).