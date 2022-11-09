بعث الرئيس السنغالي ماكي سال برسالة ودية إلى ساديو ماني بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه بايرن ميونيخ الذي انتصر 6-1 على فيردر بريمن في الدوري الألماني أمس (الثلاثاء)، ما أبعده عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بحسب تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية.وكتب الرئيس السنغالي: «ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك في مباراة بايرن فيردر بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي معك! بارك الله فيك!». ويعد ماني أهم عناصر منتخب أسود التيرانجا الذي يواجه هولندا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى قبل مواجهة قطر المضيفة، ثم الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2022.وقالت تقارير إعلامية إن لاعب ليفربول السابق يعاني من إصابة في الوتر ومن المتوقع أن يظل في فترة علاجية لأسابيع.ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي تشكيلته النهائية لمونديال كأس العالم 2022 في غضون الـ48 ساعة القادمة.