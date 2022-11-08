جدد الكاميروني فينست أبو بكر، مهاجم نادي النصر، هجومه على الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الثلاثاء، عن أبو بكر، قوله: «الفارق الوحيد بيني وبين صلاح، أن الجناح المصري حصل على فرصة اللعب في ناد كبير».وأضاف «أنا أتفهم أن حديثي لا يعجب الكثيرين؛ لأنه أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، لذلك من المنطقي أن حديثي لا يعجبهم، لكني أقول رأيي بطبيعة الحال».وهذه المرة الثانية التي ينتقد فيها أبو بكر محمد صلاح، ويؤكد أنه «غير معجب به، وبإمكانه فعل ما يفعله اللاعب المصري إذا لعب في ناد كبير».وكان أبو بكر قد انتقد صلاح مطلع العام الجاري، وتحديدا قبل مواجهة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية، مدعيا أن هداف البريميرليج 3 مواسم، ليس على نفس مستوى النجوم مثل كيليان مبابي.