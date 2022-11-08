أكدت صحيفة «ذا صن» أن الملياردير إيلون ماسك، المالك الحالي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هو أحد أبرز المرشحين لشراء ليفربول بثروة تصل إلى نحو 175 مليار يورو، وجاء من ضمن القائمة بعدما أعلن اهتمامه بشراء مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية.وذكرت تقارير صحفية أن الساعات الأخيرة شهدت فتح مُلاك ليفربول الإنجليزي باب استقبال العروض لشرائه بعد الكشف عن عرض النادي للبيع.وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم، أنه تم طرح نادي ليفربول للبيع من قبل مجموعة فينواى الرياضية المالكة للنادي، مضيفة أن هناك 4 أسماء مرشحة قادرة على تحمل تكاليف امتلاك نادي ليفربول، بعدما أبدوا فى السابق اهتمامًا بشراء الفريق الذى ينافس بقوة على بطولة الدوري الإنجليزي.كما أشارت الصحيفة إلى اسم ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة، من ضمن الأسماء المرشحة، لكنها أكدت أنه يمتلك حصة من أسهم الريدز تقدر بـ2% منذ عام 2011.وظهر أيضا فى التقرير اسم السير جيم راتكليف، كرابع الأسماء المرشحة لشراء ليفربول، نظرًا لأنه أغنى رجل فى بريطانيا، حيث تقدر ثروته بـ15 مليار جنيه إسترلينى.وقالت الصحيفة أيضا إن «بيلي بن» رجل الأعمال الأمريكي ضمن الأسماء المرشحة لشراء ليفربول، ويمتلك نسبة 11% من مجموعة فينواي التي تمتلك ليفربول، ما يجعله المرشح الأقرب لشراء النسبة المعروضة لبيع الريدز.