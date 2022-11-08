لم يصمت البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، طويلا، بعد استبعاده من قائمة منتخب «السامبا» النهائية لمونديال كأس العالم 2022 بقطر، الذي ينطلق يوم 20 من هذا الشهر.

وقال فيرمينو عبر حسابه على «إنستجرام»: «أشكركم على كل رسائل المحبة، كأس العالم حلم لجميع اللاعبين، ولن يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لي».

وتابع: «بالأمس، لم تسر الأمور كما تخيلت أو حلمت بحياتي، لكن يمكنني أن أنظر إلى الوراء بقلب ممتن لله لأنه سمح لي بالفعل أن أعيش هذا الحلم مثل العديد من اللاعبين الآخرين».

وختم: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن احترامي وأهنئ كل من تم استدعاؤهم، لقد كان وسيظل دائمًا شرفًا لي الدفاع عن قميص بلدي، مازلت هنا واثقًا من أن الله لديه الأفضل لي».

يذكر أن قائمة البرازيل ضمت كلا من: أليسون بيكر - إديرسون مورايس - ويفرتون بيريرا - دانيلو - داني ألفيش - أليكس ساندرو - أليكس تيليس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - بريمر - كاسيميرو - فابينيو - برونو جيماريش - فريد - لوكاس باكيتا - إيفرتون ريبيرو - نيمار - فينيسوس - جابرييل جيسوس - أنتوني - رافينيا - ريتشارليسون - مارتينللي - رودريجو - بيدرو.

ويخوض بطل العالم 5 مرات منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، ضد منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.