علق أسطورة منتخب ساحل العاج، ديدييه دروغبا، على حقيقة اعتناقه الإسلام، بعد ساعات من انتشار الخبر في مواقع الإنترنت.

وقام دروغبا بنفي الخبر، وتوضيح الصورة المتداولة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «هذه القصة تنتشر بسرعة لكنني لم أغير ديني».

مضيفا: «كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، لحظة من العمل الجماعي، الكثير من المحبة والبركات للجميع».

وكانت منصات التواصل الاجتماعي ضجت بصور للاعب يمسح على وجهه وهو يجلس بجوار شخص آخر، يرفع يديه للدعاء، بعد أن نشر داعية إسلامي يدعى محمد صلاح صورا للأسطورة العاجي خلال زيارته لقريته، وكتب على صفحته في «فيسبوك» أن ديدييه اعتنق الإسلام.